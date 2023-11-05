بعد 4 مشاركات كاحتياطي.. عمورة يعود أساسيا في الدوري البلجيكي

عاد مهاجم الخضر، محمد أمين عمورة، إلى التشكيلة الأساسية لناديه سانت جيلواز، في الدوري البلجيكي، لأول مرة منذ أزيد من شهر كامل.

ويستضيف مساء اليوم الأحد، سانت جيلواز، نادي جينت، برسم الجولة الـ 13 من الدوري البلجيكي، وهي المواجهة التي سيبدأها الدولي الجزائري، عمورة أساسيا.

ويعود آخر، ظهور أساسي لعمورة، في الدوري البلجيكي. إلى تاريخ الـ 28 سبتمبر الماضي، بمناسبة اللقاء المتأخر عن الجولة الـ 5 أمام مولينبيك، والذي شهد تسجيله لاعب الخضر. هدفا من الثلاثية التي فاز بها ناديه.

ومنذ تلك المباراة، لعب سانت جيلواز، 4 لقاءات في الدوري البلجيكي. شارك عمورة في جميعها بديلا، مسجلا 3 أهداف.