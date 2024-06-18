 بعد 43 عاماً في السجن.. إلغاء إدانة امرأة بجناية القتل

حُكم على ساندرا هيمي بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل العمد، التي ارتكبت في عام 1980. وأُطلق سراحها أخيرًا بعد 43 عامًا في السجن.

واتهمت ساندرا بقتل باتريشيا جيشكي، أمينة مكتبة تبلغ من العمر 31 عامًا. وقد أُدينت ساندرا هيمي وسُجنت بعد ذلك بهذه الجريمة. التي لم تعترف بها إلا تحت الضغط والتهديد بعقوبة الإعدام، حسبما أوضح محاموها لوكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس.

والدليل الوحيد الذي يربط المرأة بجريمة القتل هو التصريحات “المتناقضة للغاية” و”المستحيلة من الناحية الواقعية”. التي أدلت بها أمام المحققين عندما كانت مريضة في مستشفى للأمراض النفسية.

وأوضح المحامون أنه عندما تم استجوابها لأول مرة، كانت ساندرا هيم مقيدة بأصفاد جلدية .وتم تخديرها بشدة لدرجة أنها “لم تكن قادرة على رفع رأسها”. أو “التعبير عن أي شيء يتجاوز الردود الأحادية المقطع”.

وألغى القاضي رايان هورسمان، رئيس مقاطعة ليفينغستون، الحكم في النهاية وطالب بالإفراج عن ساندرا هيمي. في غضون 30 يومًا ما لم يحاكمها المدعون مرة أخرى.

ووفقًا لمحامي ساندرا هيمي، أشارت الأدلة إلى مايكل هولمان. وهو ضابط شرطة يبلغ من العمر 22 عامًا في ذلك الوقت. وتم التحقيق معه بتهمة الاحتيال والسطو على التأمين، وتم سجنه لاحقًا.

ومن بين المشتبه بهم، تم استجواب مايكل هولمان مرة واحدة. وقال للمحققين إنه استخدم بطاقة ائتمان باتريشيا جيشكي بعد العثور على محفظة في حفرة.

وشوهدت شاحنته أيضًا في منطقة القتل ولم يتسن التأكد من العذر الذي قدمه عن سبب وجوده في مكان قريب.

كما تم العثور بحوزة مايكل هولمان على زوج من الأقراط الذهبية على شكل حدوة حصان تعرف عليها والد الضحية. وعلى الرغم من عناصر التجريم هذه، فقد أُغلق التحقيق أخيرًا.