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الرياضة

بعد 45 يوما من الغياب…بن ناصر يؤكد جاهزيته لمباراة اليوم

بقلم محمد.ل
بعد 45 يوما من الغياب…بن ناصر يؤكد جاهزيته لمباراة اليوم
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أكد الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، جاهزيته للعودة إلى أجواء المنافسة، بمناسبة لقاء الجولة الـ 25 من “السيري أ” الذي سيحل فيها سهرة اليوم، ناديه أسي ميلان ضيفا على فيورنتينا.

وغاب بن ناصر، عن المنافسة الرسمية منذ الـ 24 جانفي الماضي، بسبب معاناته من إصابة عضلية على مستوى الساق، ضيع بسببها 6 لقاءات متتالية منها ذهاب ثمن نهائي “الشامبينز ليغ” أمام توتنهام الانجليزي.

وأطلق لاعب الخضر، اليوم السبت، منشورا عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” وعلق قائلا: “هيا بنا مجددا” وأرفق عبارته بصورة له وموعد مواجهة اليوم أمام “الفيولا”.

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