بعد 5 أشهر من اختفائه.. العثور على رفات الممثل العالمي جوليان ساندز

أعلنت السلطات المحلية فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس الثلاثاء. أنها تمكنت من الوصول إلى جثة الممثل البريطانى جوليان ساندز الذى فقد في جانفي الماضي. وذلك بعد أيام من عثور بعض من المتنزهين على بقايا بشرية في نفس الموقع الذي اختفى فيه.

وأعلن مكتب قائد شرطة مقاطعة سان برناردينو في بيان بأن عملية التعرف على الجثة التي عثر عليها في جبل بالدي. في 24 جوان الجاري، اكتملت. وأظهرت نتائجها أنها للممثل جوليان ساندز.

وأوضح المتحدث الرسمي من الشرطة أن سبب وفاته لايزال في فترة التحقيقات وبانتظار ظهور نتائج تحاليل إضافية.

وكان قد عثر متنزهون صباح السبت الماضى على بقايا بشرية وسط الطبيعة بعد خمسة أشهر من فقدان الممثل.

وكان قد فقد أثر الممثل البالغ من العمر 65 عاما منذ 13 جانفي الماضى في جبل سان أنطونيو. المعروف بـ جبل بالدي والذي يبلغ ارتفاعه 3068 متراً. ويعد من أعلى قمة في سلسلة جبال سان جابرييل بالقرب من لوس أنجلوس.

بدأ مكتب عمدة سان برناردينو عملية إنقاذ في المنطقة المحيطة بجبال سان جابرييل، في 20 جانفي الماضي. وتم تأجيل البحث الأرضي بسبب مخاطر حدوث انهيار جليدي، مع استمرار البحث عن طريق الهليكوبتر.

وقالت السلطات لبي بي سي في وقت سابق إنها استجابت لـ 14 مكالمة على جبل سان أنطونيو. خلال الأسابيع الأربعة الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية.

ولعب جوليان دور البطولة في أفلام مثل The Killing Fields و A Room With A View. و Arachnophobia و Leaving Las Vegas و Warlock.

وظهر مؤخرًا في Benediction أمام Jack Lowden و Peter Capaldi، حيث لعب دور كبير المسؤولين الطبيين.