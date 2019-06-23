بعد 5 أيام من الغياب.. أهل “سيد علي” و”إلياس” يترقبان خبرا عنهما

تمر اليوم، خمسة أيام، على غياب الشابين الصديقين والجارين “سيد علي”، و”إلياس”، بعد توجههما إلى الصيد بقاربهما الصغير.

حالة من الحزن والترقب والأمل، تسيطر على عائلتي الشابين، والعديد من التساؤلات، تدور في أذهانهم، حول مصير فلذات كبديهما.

تلفزيون “النهار” تنقل لمنزلي العائلتين، والبداية كانت من منزل “سيد علي”، أين وجد أهله، والحزن بادي على وجوههم، والأمل كبير لديهم، أن يظهر ولدهم.

حيث قالت والدة “سيد علي”، لميكرفون النهار: ” ليست أول مرة يخرج فيها إبني وصديقه للصيد، لذلك لم أكن قلقة عليهم، خصوصا عندما علمت أن البحر هادئ”.

وأضافت ذات المتحدثة: ” أتمنى أن يجدوهم، وأشكر السلطات على جهودهم، وأطلب منهم تكثيف الجهود، ليجدو إبني وصديقه”.

وكان “سيد علي”، و”إلياس”، قد إنطلقا من ميناء سيدي فرج، قبل خمسة أيام، وتوجها لممارسة هوايتهما المفضلة، عبر قاربهما الصغير، ومنذ ذلك الحين، اختفى أثرهما.