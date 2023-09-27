بعد 50 عاما.. إعادة فتح “قصر الطاقة” التاريخي في روما أمام السياح

بعد خضوعه لعملية ترميم واسعة النطاق، أعيد فتح القصر الإمبراطوري الروماني التاريخي الواقع على تلة بالاتين. في المدينة أمام الزوار، بمناسبة مرور ما يقرب من نصف قرن على إغلاقه.

مع تاريخ يمتد إلى ما يقرب من 2000 عام، كان دوموس طبريا مقرًا للحكام خلال الفترة الإمبراطورية للمدينة القديمة. يوفر هذا القصر الفسيح إطلالات بانورامية على المنتدى الروماني.

وكما ذكرت صحيفة Standard.co.uk News، فإن عقودًا من جهود الترميم الهيكلي لضمان سلامة القصر. سمحت للجمهور باستكشاف ممراته التاريخية.

خلال أعمال التنقيب، تم اكتشاف كنز من القطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى قرون مضت. مما يكشف عن معلومات عن الحياة الرومانية بعد سقوط الإمبراطورية.

وفي هذا الصدد، وصفته مديرة حديقة الكولوسيوم الأثرية، ألفونسينا روسو. التي تضم تل بالاتين، بأنه “قصر السلطة الجوهري”.

عشية إعادة افتتاحه، استلهم روسو من شاعر روماني من القرن الأول. حيث قارن القصر المترامي الأطراف بامتداد السماء اللامتناهي، مؤكدا على عظمته.

على الرغم من أن اسمها مرتبط بتيبيريوس، الذي تولى حكم الإمبراطورية بعد وفاة أوت. إلا أن التحقيقات الأثرية كشفت أن أساسات دوموس، أو القصر، تعود إلى زمن نيرون. بعد وقت قصير من تعرض المدينة لحريق كارثي في عام 2016. 64. م، والتي خلفت في أعقابها دماراً واسعاً.

علاوة على ذلك، فإن الكلمة الإنجليزية “palatial” مستوحاة من المقر الإمبراطوري الفخم الواقع على قمة تل بالاتين. أحد التلال السبعة في روما القديمة.

يقع الدوموس على المنحدر الشمالي الغربي من التل، ويعتبر أول قصر إمبراطوري فعلي. بالإضافة إلى مقر إقامة الإمبراطور، ضم هذا المجمع حدائق وأماكن عبادة وغرفًا للحرس الإمبراطوري المسؤول عن حماية الحاكم. ومنطقة خدمية للعمال، توفر إطلالات رائعة على المنتدى الروماني.