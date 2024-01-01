بعد 52 عاماً من الحكم.. ملكة الدنمارك تتنازل عن العرش

أعلنت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، الأحد، خلال خطابها التقليدي بمناسبة رأس السنة الجديدة. أنها ستتنازل عن العرش في 14 جانفي/يناير، بعد 52 عاما من الحكم.

وقالت بهذه المناسبة عبر أمنياتها المتلفزة: “في 14 جانفي 2024، بعد 52 عاما من خلافتي لوالدي الحبيب. سأتنحى عن منصب ملكة الدنمارك. سأترك العرش لابني ولي العهد الأمير فريدريك”.

وخضعت الملكة، التي أصبحت أرملة منذ عام 2018، لعملية جراحية كبرى في فيفري، مما منعها من الظهور علانية حتى أفريل/نيسان.

وقالت الملكة البالغة من العمر 83 عاماً: “العملية (…) أثارت أفكاراً حول المستقبل. وحول مسألة ما إذا كان الوقت قد حان لنقل المسؤوليات إلى الجيل القادم”.

على العرش منذ وفاة والدها عام 1972، ساهمت هذه المثقفة متعددة اللغات في تحديث النظام الملكي تدريجياً.

كما قامت بتجريد أربعة من أحفادها من ألقابهم لتحريرهم من أغلال النظام الملكي.

ورد الملك قائلاً: “لقد قللت من مدى تأثير ذلك على ابني الأصغر وعائلته”. “لقد تسبب هذا في الكثير من الضجة، وأنا آسف.”

منذ وفاة ابنة عمها البعيدة إليزابيث الثانية، أصبحت مارغريت آخر ملكة تحكم في أوروبا.

ويعتبر أكثر من 80% من الدنماركيين من أنصار الملكية. وقد خرجوا بالآلاف للاحتفال بيوبيل مرور 50 عامًا على حكمه العام الماضي.