بعد 53 سنة عزوبية.. مروان خوري يُعلن زواجه قريبا

أعلن أشهر عازب في الوسط الفني، النجم اللبناني مروان خوري، عن استعداده لدخول القفص الذهبي في 2021.

ومن المقرر إن يقوم المطرب، بتنظيم حفل خاص للإحتفال بزواجه، بحضور عدد من المقربين والعائلة.

وأورد خوري:”كل إنسان يبحث عن الاستقرار والأمان ويمكن للبعض أن يحقق حلمه بمرحلة متقدمة من العمر أو متأخرة، ولكن تكوين عائلة وإنجاب طفل فكرة مهمة”.

وأضاف الفنان: “أهم شئ في المرأة بالنسبة لي أن تكون محبة للموسيقى”.

مشيرًا إلى أنه يحب المرأة الشرقية، ويريد أن يكون رجلا شرقيا في علاقته مع زوجته.

ورفض مروان خوري الكشف عن هوية زوجته، مؤكداً أنها من خارج المجال الفني وبينهما تفاهم كبير.