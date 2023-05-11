بعد 53 عاما.. امرأة تكتشف أنها اختطفت من والديها عندما كانت رضعية

أكدت شرطة تكساس صحة اختبارات الحمض النووي التي كشفت عن اختطاف امرأة في عام 1971 عندما كانت طفلة.

وأكدت الشرطة في فورت وورث ، تكساس بالولايات المتحدة، اختطاف ميليسا هايسميث. وهي امرأة تبلغ من العمر 53 عامًا ، عندما كانت طفلة. بعد أن أجرت عائلتها اختبارات الحمض النووي، أثبتت السلطات صحة هذه البيانات الجينية ، كاشفة عن الرعب الذي عانت منه.

وبحسب المعلومات التي قدمها المحققون، فقد تم اختطافها في أوت 1971 على يد سيدة انتحلت في صورة جليسة أطفال. حسبما أفاد موقع أوكسجين الأمريكي.

في ذلك الوقت ، وضعت والدتها البيولوجية إعلانًا في إحدى الصحف للعثور على مربية لابنتها.

واتصلت بها امرأة للتقدم بطلب للحصول على عرض وظيفي. ومن أجل طمأنة والدة ميليسا، أوضحت لها أنها اعتادت مجالسة الأطفال.

في 23 أوت 1971 ، ظهرت المرأة التي أجابت على الإعلان في منزل الأم.

وبعد أن أدركت أن طفلها قد اختطف ، حاولت والدة ميليسا كل شيء للعثور عليها.

بعد أسبوعين من اختطافها، في 8 سبتمبر 1971 ، نشرت رسالة على الصفحة الأولى لصحيفة Telegram لتحدي خاطف طفلها.

وتوسلت إليه بعنوان “افتح خطابا للخاطف” أن يعيد طفله إليها. لكن تلك الرسالة لم تصل أبدًا إلى أي شيء.

عقود من التحقيق

لعدة سنوات، كانت والدة ميليسا تأمل في العثور عليها قبل أن تفقد الأمل في النهاية. ومع ذلك ، استمر أقاربها في إجراء البحوث في كل مكان.

وقالت: “اعتقدت عائلتي أنها لا تزال على قيد الحياة، وأردت أن أصدق ذلك أيضًا. لكنني شعرت بخيبة أمل شديدة”.

وفي محاولة للعثور على الفتاة ، أجرى والدها البيولوجي ، جيفري هايسميث ، اختبار الحمض النووي من شركة Ancestry.

وفي نوفمبر الماضي، وجد موقع علم الأنساب 23andMe تطابقًا مع أطفال ميليسا الثلاثة.

بعد معرفة هذا الخبر، أرادت ميليسا مقابلة أسرتها البيولوجية وتم تحديد الموعد في عطلة نهاية الأسبوع في 25 نوفمبر. ولم تكن تعلم بعد أنها كانت ضحية عملية اختطاف، فذهبت إلى العنوان المحدد ببعض الذعر. كانت أختها ، فيكتوريا، هي التي أخبرتها.

حقائق صادمة

وروت ميليسا “لم يُسمح لي بالخروج واللعب. كانت تخبرني أنني مصاب بتلف في الدماغ”.

وبعد سوء المعاملة التي تعرضت لها، قررت ميليسا مغادرة منزلها في سن المراهقة. “كان الأمر مسيئًا وهربت في الخامسة عشرة”.

من جانبها ، اعترفت لها والدتها البيولوجية بأنها لم تتوقف عن الشعور بالذنب لأنها عهدت بها إلى شخص غريب.

وأوضحت فيكتوريا: “على مدى 50 عامًا ، عاشت والدتي مع الشعور بالذنب لفقدان ميليسا. وقد تعرضت أيضًا لاتهامات بأنها جرحت أو قتلت طفلها”.

وعلى الرغم من تأكيد شرطة تكساس على اختطاف ميليسا ، إلا أن أقاربها لا يستطيعون مقاضاة خاطفها.

ورغم كل شيء، أشارت الشرطة إلى أنها ستساعد الشابة في الحصول على كل المعلومات اللازمة عن طفولتها.

الآن ، ميليسا تريد أن تقلب الصفحة وتتعرف على عائلتها البيولوجية.