بعد 55 يوما.. بوينغ تعترف بخطأها القاتل بحادثتي “737 ماكس”!

أقرّت شركة “بوينغ” الأمريكية، لصناعة الطائرات، بأنها كانت على دراية بوجود مشكلة تهدد سلامة طراز “737 ماكس”، وذلك قبل وقوع كارثتي إندونيسيا وإثيوبيا.

لكن الشركة تغاضت وقررت عدم التصرف، وفق ما نقل موقع “سي إن إن”.

وكانت بوينغ، قد اعترفت سابقا، بأن نظام التنبيه الذي كان من المفترض أن يكون ميزة رئيسية، لم يكن قابلا للتشغيل في جميع الطائرات.

وأصدرت بوينغ، بيانا جديدا، الأحد، يؤكد أن الشركة كانت على علم قبل أشهر من حادث تحطم الطائرتين، بأن نظام الإنذار لا يعمل بالطريقة التي كانت تعرض بها الطائرة على المشترين، حسب “سي إن إن”.

إلا أن الشركة لم تكلف نفسها عناء إخبار خطوط الطيران، أو إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بالمشكلة.

وقامت بوينغ بإشارة بسيطة إلى الخطأ عند إدارة الطيران الفيدرالية، بعد حادثة التحطم الأولى، لكنها لم تكشف كل التفاصيل.

وجاء في البيان الجديد للشركة العملاقة “حين تعود طائرات ماكس إلى العمل، سيحظى الأسطول بأكمله بنظام تنبيه واضح مفعل، وقابل للتشغيل في أي وقت”.

وتحطمت طائرة بوينغ “737 ماكس 8″، بعد 13 دقيقة من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا بإندونيسيا، في أكتوبر 2018.

وخلف هذا الحادث، وفاة جميع ركاب الطائرة، والبالغ عددهم 189 راكبا.

وتحطمت طائرة أخرى من الطراز نفسه، بعد 6 دقائق من إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا باتجاه كينيا، وقتل جميع ركابها، في 10 مارس 2019.