بعد 55 يومًا من زفافهما.. حسن شاكوش يطرد زوجته من المنزل

يحتل مطرب غناء “المهرجانات” المصري حسن شاكوش مساحة واسعة من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي. بعد أن تقدمت زوجته بشكاية ضده لدى الشرطة بتهمة سرقتها وطردها من المنزل، بعد أسابيع على زواجهما.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن ريم طارق توجهت إلى قسم شرطة في مديرية أمن الجيزة. حيث تقدمت بشكوى ضد زوجها، تضمنت اتهامات له بـ”الاستيلاء على أموالها. وسرقة مجوهرات خاصة بها، وكذلك مستند مؤخر الصداق. إضافة إلى استحوذاه على أثاث الزوجية بعد خلافات بينهما. هدد خلالها شاكوش زوجته بالطلاق”.

وقالت صحيفة “الأهرام” المصرية، إن هذا الخلاف يأتي بعد 55 يومًا من زواج شاكوش. الذي شهد تغطية إعلامية واسعة وحضور فني كبير. ومظاهر بذخ بحسب ما عبر عنه بعض الناشطين على مواقع التواصل. لا سيما أن مشهدًا أثار استياءً واسعًا خلال حفل الزواج تجسد بسجود ريم طارق لعريسها حينها.

إثر ذلك، خرج شاكوش عن صمته، بمنشور له على حسابه في صفحته الرسمية على منصة “فيسبوك”، أمس الجمعة. وقال فيه: إنّ “ما يتم تداوله منقوص، وبأن البيوت أسرار. وبأن ريم طارق لا تزال زوجته الأمر الذي يمنعه من تناول أي شيء حول ما حصل”.