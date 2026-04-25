بعد 56 يوماً.. استئناف الرحلات الجوية بإيران

تم، اليوم السبت، تسيير أول رحلة جوية منتظمة على خط “طهران-مشهد–طهران” في إيران، لشركة الخطوط الجوية الإيرانية “هما”، وذلك بعد توقف دام 56 يوماً نتيجة الحرب.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع إعادة فتح المجال الجوي للبلاد تدريجياً واستئناف الرحلات الجوية. حيث استأنفت الشركة رحلاتها المنتظمة على هذا الخط، اليوم السبت.

وأوضحت العلاقات العامة في الشركة أن استئناف هذه الرحلات جاء عقب الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة الطيران المدني والجهات المعنية. في إطار العودة التدريجية إلى العمليات الجوية الطبيعية.