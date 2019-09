بعد 57 عاما من الزواج..سبعينية تلد توأما بعملية وصفت بـالمعجزة

وحسب موقع “الجزيرة نت”، عجزت السيدة الهندية “بيراماتي بانجيما”، عن الإنجاب، منذ زواجها عام 1962.

ووضعت العجوز الهندية توأميها، لتصبح واحدة من أكبر الأمهات في العالم.

وسمح التطور الطبي، لبيراماتي، بتحقيق حلمها في سن الـ74، بأن تصبح أما، وتتخلص من وصف العاقرة، التي عانت منه منذ عقود.

وترجح صحيفة، “ديلي ميل البريطانية”، أن تكون العجوز الهندية، أكبر أم في العالم بعد ولادتها في سن السبعينات.

وذلك بعد السيدة الأمريكية، التي وضعت مولودين بطريقة الإخصاب، عام 2016، وهي في سن الـ66.

وعبرت الأم عن فرحتها الغامرة بإحساسها بشعور الأمومة، وقالت أنها فكرت في تجربة علاج الإخصاب خارج الرحم، منذ أن كانت في الخمسينات من عمرها.

