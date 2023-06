بعد 6 أشهر.. النجمة المصرية سهر الصايغ تعلن فسخ خطبتها

أعلنت الفنانة المصرية سهر الصايغ عن فسخ خطبتها من 6 أشهر من احتفالها بالخطوبة في أجواء أسرية.

وكتبت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “اللهم أرزقه خيرًا مني.. وأرزقني خيرًا منه.. تمت فسخ خطوبتي.. رأيت منك خيرًا وقابلتك بالخير.. فعسي الله أن يبدلنا خيرًا”.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع منشور سهر الصايغ، حيث كتب تامر شلتوت: “ربنا يكتب لك الخير حبيبتي”. أما راندا البحيري قالت: “ربنا يعوضك و يعوضه يارب.. ربنا يهنيكي ويوفقك ويرزقك يا سهر يا محترمه يا جميلة”.

وكانت سهر الصايغ، أعلنت عن خطوبتها، في ديسمبر الماضي، في أجواء عائلية بسيطة. حيث نشرت صور لها رفقة خطيبها آنذاك. وعلقت عليها قائلة: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اسأل الله أن يتم لنا الخير He is the one”.

وقدمت سهر الصايغ فى رمضان الماضى، مسلسل “بابا المجال” والذى شاركت فى بطولته إلى جانب مصطفى شعبان. نسرين أمين، سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى. محمود حافظ، فرح يوسف، سما ابراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان. أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وإخراج أحمد خالد موسى.