بعد 6 أيام من اصطدام باخرة بقارب في تيبازة.. البحث متواصل عن المفقود

تتواصل عملية البحث عن شخص مفقود في بحر تيبازة في يومها السادس، وهذا بشاطئ اخلفاين بلدية الارهاط دائرة الداموس. وجاء عملية البحث بعد اصطدام باخرة بقارب في تيبازة ما أدى إلى تعرض 5 أشخاص للغرق. تم إنقاذ 4 منهم وفقدان آخر.

كما أوضحت الحماية أنها تدخلت على 9 و20 دقيقة، لأجل اصطدام باخرة لنقل السلع بقارب صيد طوله 10 متر”Espadonier”، ببلدية الأرهاط.

في حين، أشار البيان ذاته، إلى أن حادث الاصطدام خلف ضحية واحدة متعددة الإصابات واعية. وتم إنقاذ ثلاثة آخرين في صحة جيدة. بالإضافة إلى ضحية مفقودة في البحر.

ولا تزال عملية البحث جارية، من قبل غطاسي الحماية المدنية، بمديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة. بدعم من فرق مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر وفرق الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل بالدار البيضاء.

كما تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية هامة متمثلة في، 28 غطاس، و8 زوارق نصف صلبة. بالإضافة إلى سياراتي إسعاف، وشاحنتي إنقاذ.