بعد 6 أيام من البحث.. العثور على جثة عون الحماية المدنية بعين تموشنت

تمكنت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم الجمعة، من العثور على جثة عون الحماية المدنية، المفقود بولاية عين تيموشنت، بعدما جرفته مياه الواد أثناء أداء واجبه المهني.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، إنطلقت عملية البحث، منذ 23 فيفري 2025. بعدما تعرض العون لحادث، حيث جرفته مياه الوادي أثناء التدخل للبحث عن 3 أشخاص.

هذا وتواصلت اليوم الجمعة، عملية البحث عن العون، لليوم السادس على التوالي، باستخدام جميع الوسائل وتقنيات البحث.