بعد 6 سنوات.. إعادة تشغيل “تليفريك” قسنطينة

تم أمس الثلاثاء، إعادة تشغيل المصعد الهوائي (التليفريك) لمدينة قسنطينة، بعد فترة توقف لأجل أشغال إعادة التأهيل دامت ستة سنوات.

وقد شهدت محطات هذا المصعد الهوائي (الأمير عبد القادر، ساحة أول نوفمبر، والمستشفى الجامعي) لمدينة قسنطينة. إقبالا واسعا من قبل الزبائن منذ الساعات الأولى لبداية تشغيله.

من جهتهم أكد مسؤولو مديرية النقل لولاية قسنطينة، أن أشغال الصيانة وإعادة الاعتبار لوسيلة النقل هذه. وإن أخذت وقتا طويلا، فقد شملت تحديث أنظمة السلامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة. مع احترام تام لمعايير الصيانة الدورية والتدابير الوقائية، لضمان سلامة الركاب وراحتهم.

يشار أن المصعد الهوائي لمدينة قسنطينة الذي يضم 48 عربة بسعة 10 مسافرين لكل واحدة منها. و بمعدل إنطلاق عربة كل 20 ثانية كل من حي طاطاش بلقاسم بوسط مدينة الجسور المعلقة بمركزها الاستشفائي الجامعي على مسافة 425 متر و المركز الاستشفائي بحي الأمير عبد القادر على 1.100 متر مما يضمن تنقل 20 ألف مواطنا يوميا و يساهم أيضا في تخفيف الضغط عن جسر سيدي مسيد المعلق الذي تمر عبره يوميا عدد كبير من المركبات.

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