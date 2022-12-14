بعد 6 سنوات.. عودة برنامج ستار أكاديمي

ذكرت تقارير صحفية استعداد قناة LBCI لاستئناف تقديم برنامج تلفزيون الواقع واكتشاف المواهب “ستار أكاديمي” بنسخته العربية.

ويأتي هذا بعد توقف دام حوالي 6 سنوات، منذ موسمه الـ 11 الذي شهد ختام هذه السلسلة البرامجية الشهيرة.

وتمتع البرنامج بشعبية كبيرة على مدار 11 عاما، ويعد أحد أبرز برامج المسابقات الغنائية التلفزيونية، وهو مقتبس من نسخة عالمية.

وانطلق البرنامج في ديسمبر 2003، وهي الدورة الأولى التي أقيمت على مدار 15 أسبوعا، ونتج عنها فوز الفنان المصري محمد عطيه بأول لقب.

وتقوم فكرة برنامج ستار أكاديمي على تقديم مواهب غنائية وتمثيلية جديدة.

ويقيم عدد من المشتركين من مختلف البلدان العربية، خلال هذه الفترة بالأكاديمية، ويؤدون تمارين إلقاء وتمثيل.

ويتلقون حصصا يومية من متخصصين، لتنمية مواهبهم ومهاراتهم الفنية، وتبث يومياتهم بشكل مباشر عبر إحدى القنوات اللبنانية.

وكان الـ”برايم” أو الحفل الأسبوعي لبرنامج ستار أكاديمي من أكثر الحلقات متابعة عبر الشاشة الصغرى.

ويقام أسبوعيا لعرض مواهب الطلاب الغنائية، ومغادرة أحدهم بعدما يخسر في تصويت الجمهور.

وتخرج من برنامج ستار أكاديمية العديد من نجوم اليوم أبرزهم محمد عطية، وميريهان حسين، ونسمة محجوب، ومحمد شاهين، ونصيف زيتون.

ومن الجزائر تخرج من هذا البرنامج، عدة نجوم جزائريين، أمل بوشوشة وسلمى غزالي وأختها الراحلة ريم غزالي وسهيلة بن لشهب وكنزة مرسلي.