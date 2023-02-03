بعد 60 عاما.. الفنان الفرنسي باتريك برويل يعود إلى الجزائر

حل المغني الفرنسي الذي ولد في تلمسان عام 1959، بالجزائر أول أمس الأربعاء، بعد 60 سنة من مغادرة البلاد.

وبحسب صحيفة لوفيجارو الفرنسية، وصل Patrick Bruel إلى الجزائر يوم الأربعاء. في زيارة توجه خلالها إلى تلمسان ، مدينة طفولته، ثم يزور الجزائر العاصمة.

وبالفعل، وصل باتريك برويل إلى الجزائر في زيارة تستمر 5 أيام مع والدته أوغوستا. حيث ذهب كلاهما لزيارة تلمسان.

وعبر باتريك برويل عدة مرات عن رغبته في العودة لزيارة الجزائر مع والدته. موضحًا أنه لم يزر الجزائر منذ 60 عاما وهي حقيقة تحزنه.

وأصر على حقيقة أن هذه الرحلة يرغب في القيام بها مع والدته ، وأنها “حاجة” حقيقية بالنسبة له.

ونشر باتريك برويل، أمس الخميس، عبر حسابه على إنستجرام ، صورة لوالدته وله في مدينة تلمسان.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي نشرها باتريك. الذين سارعوا إلى التعليق: “حققت حلمك بالعودة إلى الجزائر جنبًا إلى جنب مع والدتك. صورة رائعة. رحلة سعيدة. بلد رائع. نتمنى السعادة في المستقبل. وعد جميل يتحقق أخيرًا”.