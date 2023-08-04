بعد 65 عاما.. رجلان يكتشفان أنه تم تبديلهما عند الولادة

علم اثنان من الكنديين في سن 65 أنهما تم تبديلهما عند الولادة، والتي شكلت صدمة لهذين الرجلين من أصول مختلفة جذريًا.

كان ينبغي لأحدهما أن ينشأ في أسرة ثرية أوكرانية بولندية، والآخر ينشأ في أسرة فقيرة فرنسية أمريكية هندية.

لكن الحياة قررت خلاف ذلك حيث تم تبادل ريتشارد بوفيس وإدي أمبروز وهما كنديان يبلغان 65 عامًا.

في عام 2021، اكتشف ريتشارد بوفيس من خلال اختبار الحمض النووي أنه ليس نصف فرنسي ونصف هندي كما كان يعتقد. حيث شكلت صدمة لهذا الصياد ورجل الأعمال.

كما اكتشف إيدي أمبروز هويته الحقيقية من خلال اختبار مماثل. بعد الاتصال من خلال موقع الاختبار، اكتشف الاثنان أنهما تم تبديل ولادتهما قبل 67 عامًا في مستشفى ريفي بمانيتوبا.

“لمدة 65 عامًا، عاش كل منهما حياة الآخر، بالنسبة لريتشارد بوفيس كانت طفولة صعبة. أما بالنسبة لإدي أمبروز ، نشأ تنشئة سعيدة وخالية من الهموم، غارقة في الأوكرانية الثقافة الكاثوليكية لعائلتها “.

قضى ريتشارد سنواته الأولى مع والديه في “منزل صغير سيء البناء” في فيشر برانش، وهي بلدة ريفية في وسط كندا.

الأب، كاميل بوفيز، موظف سابق في SNCF. الأم، لوريت، من سان لوران، وهو مجتمع يسكنه الهنود الحمر من كري. حيث يتم التحدث بلهجة تمزج بين اللغة الفرنسية ولغة السكان الأصليين.

فقد ريتشارد والده عندما كان يبلغ من العمر 3 سنوات فقط. ثم عاد إلى سان لوران مع والدته وإخوته وأخواته.

في سن “8 أو 9 سنوات”. بعد وفاة أجداده ، صادر عملاء الحكومة أطفال بوفيه لوضعهم مع أسر بالتبني. حاولت والدته استعادة الحضانة في المحكمة، ولكن دون جدوى.

بالنسبة إلى إيدي، القصة مختلفة جذريًا. عاش Métis الصغير طفولة سعيدة، يعتز بها “والديه” جيمس وكاثلين أمبروز.

وعبر الرجلان عن صدمتهنا بعد أن اكتشفا أنهما لا ينتميان لأسرهما بعد 65 عاما.