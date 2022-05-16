بعد 7 سنوات.. جماهير نابولي تودع غولام

ودّع الدولي الجزائري فوزي غولام، جماهير ناديه نابولي الإيطالي، أمس الأحد، خلال المباراة التي جمعتهم بنادي جنوة.

وشهدت المباراة التي فاز بها نابولي بثلاثية نظيفة، مشاركة غولام كبديل، أين حظي بتحية خاصة من جماهير الفريق.

كما أبدت جماهير نادي الجنوب الإيطالي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن امتنانها الكبير لغولام، على كل ما قدمه للفريق.

واعترفت جماهير نابولي، بالاحترافية الكبيرة التي أبداها غولام، طيلة مشواره مع الفريق، ومساهماته الكبير في النتائج المحققة.

يذكر أن إدارة نادي نابولي، قررت عدم تجديد عقد فوزي غولام، الذي ينتهي هذا الصيف، بعد سبع سنوات قضاها في الفريق.