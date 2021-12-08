بعد 8 أشهر قضاها بالسجن المغربي.. إطلاق سراح الفكاهي الجزائري إبراهيم بوهليل

أطلق سراح الممثل الكوميدي الفرنسي من أصل جزائري إبراهيم بوهليل، أمس الثلاثاء، بعد 8 أشهر قضاها خلف القضبان في المغرب.

وتم الحكم على الكوميدي بالسجن، بسبب مقطع فيديو اعتُبر مهينًا على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

كما تمت إدانة مرافقه، وهو فرنسي ناشط على المواقع الاجتماعية معروف بلقب “زبار بوكينغ”. بالسجن عاماً واحداً في القضية نفسها، بحسب ما أضاف محاميهما مراد الرغيوي.

هذا وتم توقيف إبراهيم بوهليل ومرافقه لملاحقتهما بتهم نشر صور قاصرين بدون موافقة الوالدين. كما توبعا بالتغرير بقاصر وبث تسجيل فيديو لشخص بدون موافقته. بعدما أثار الفيديو موضوع الملاحقة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل إعلام محلية.

كما يظهر بوهليل و”زبار بوكينغ” والممثل الفرنسي الهادي بوشنافة، الذي غادر المغرب قبل فتح القضية، في تسجيل الفيديو، وهم يصورون ثلاثة قاصرين. وهو ما أثار استياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما توبع إبراهيم بوهليل، رفقة مُتهمين آخرين في حالة اعتقال وثالث في حالة إطلاق سراح. من أجل التشهير والمس بالحياة الخاصة والتغرير بقاصرين.

كما توبع المتهمون بصك اتهام تضمن تهما من قبيل تسجيل وبث صور أشخاص دون موافقتهم. وبث وتوزيع تركيبة صور أشخاص دون موافقتهم.

وكذا توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بهم والمس بالحياة الخاصة بهم. وكذا التغرير بقاصرين تقل أعماهم عن 18 سنة والمشاركة في ذلك.

واعتبر محامي المتهمين الحكم عليهما جد قاس، يتعلق الأمر فقط بمزحة ثقيلة اعتذر عنها أصحابها صادقين. مشيراً إلى أنه سيستأنف الحكم.

كما اعتذر الثلاثة بعد الجدل الذي أثير حول الفيديو موضوع الملاحقة، موضحين أنه كان لمجرد السخرية.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp