بعد 8 أشهر من الإنتظار.. سوداني يعود أخيرا

عاد الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، للمُنافسة الرسمية، بعد ثمانية أشهر كاملة من الإنتظار نتيجة تعرضه لإصابة خطيرة.

وشارك إبن الشلف، لمدة ربع ساعة كبديل خلال إنتصار ناديه أوليمبياكوس على حساب نظيره أرتوميتوس برباعية دون رد.

ولم يتمكن مُحارب الصحراء من زيارة الشباك، ولكن الأهم بالنسبة له يبقى هو إسترجاع ريتم المُباريات، وفرض نفسه بشكل تدريجي.

يُشار بأن مُهاجم المنتخب الوطني، كان في أفضل أحواله خلال الموسم الماضي، قبل أن تحطمه الإصابة وتعيده لنقطة الصفر.

ويستهدف صاحب الـ32 عاما، البروز من جديد في الفترة القادمة، ولم لا إسترجاع ثقة جمال بلماضي وخطف مكانة مع الخضر مُستقبلا.