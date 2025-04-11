بعد 8 أيام من البحث المتواصل..انتشال جثة غريق سد واد جدرة بسوق أهراس

تمكنت فرق الغطس التابعة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة على الساعة 15:25، من انتشال جثة غريق بسد واد جدرة الواقع بولاية سوق أهراس، وذلك بعد عملية بحث دامت ثمانية أيام كاملة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية سوق أهراس فقد شاركت في عملية البحث فرق غطس متخصصة تم استقدامها من مختلف ولايات الوطن، حيث تم تسخير كافة الوسائل البشرية والتقنية لضمان نجاح المهمة في ظروف صعبة تطلبت تنسيقاً عالياً ومجهودات كبيرة من مختلف المتدخلين.

وتم تحويل جثة الغريق، بعد انتشالها، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجهوي لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، في انتظار استكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.