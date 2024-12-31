بعد 8 سنوات.. أنجلينا جولي وبراد بيت يتوصلان لتسوية الطلاق

توصل النجمين العالميين أنجلينا جولي وبراد بيت، أخيراً، لتسوية طلاقهما بعد سنوات من النزاعات القانونية والتصريحات النارية والمشادات الكلامية.

وتزوج نجما هوليوود في 2014، لكن لم تصمد هذه الزيجة إلا لمدة عامين.

وتقدمت أنجلينا جولي بطلب الطلاق في عام 2016، مستشهدة بخلافات لا يمكن حلها. ومن وقتها، كانت هناك معارك قانونية بين الزوجين السابقين.

ولكن توصل بيت، وجولي، إلى تسوية في طلاقهما بعد ثماني سنوات من تقديم جولي طلباً لإنهاء زواجهما القصير، وذلك يوم أمس الإثنين.

ووفقاً لمحامي جولي، جيمس سيمون، الذي قال في بيان لمجلة People: “منذ أكثر من ثماني سنوات، تقدمت أنجلينا بطلب الطلاق من السيد بيت. لقد تركت هي والأطفال جميع الممتلكات التي تقاسموها مع السيد بيت. ومنذ ذلك الوقت ركزت على إيجاد السلام والشفاء لعائلتهم. هذا مجرد جزء واحد من عملية طويلة مستمرة بدأت قبل ثماني سنوات. بصراحة، أنجلينا منهكة، لكنها مرتاحة لأن هذا الجزء قد انتهى”.

أما من جانب بيت، فقد رفض بيت أو ممثل عنه تأكيد الخبر أو التعليق عليه.