بعد 8 سنوات زواج .. نسليهان أتاغول تُعلن حملها

أعلنت النجمة التركية، نسليهان أتاغول، عن حملها الأول، بعد 8 سنوات من زواجها من الفنان التركي قادر دوغولو.

وشاركت النجمة، صورة لها عبر حساباتها وكتبت: “نود أن نحافظ على خصوصية هذه” السعادة ” لفترة أطول. بصراحة هذا كان حقنا… باختصار .. نحن سعداء وراضون وبصحة جيدة”.

وتزوج الثنائي منذ 8 سنوات حيث التقيا في المسلسل التلفزيوني “فاتح حربية”، كما احتفل الثنائي مؤخرًا بالذكرى الثامنة لزواجهما.

وشارك كلاهما رسائل رومانسية على حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي.