بعد 8 سنوات من طلاقه.. يزوّر “بيرمي” بهوية “نسيبو” السابق خوفا من الشرطة 

لم يجد شاب بعد ثماني سنوات كاملة من طلاقه وسيلة تدليسية للتهرب من رجال الشرطة لتجنب توقيفه. تنفيذا لأمر بالقبض الجسدي صادر ضده سوى تزوير رخصة السياقة. مستعملا هوية صهره السابق لتسهيل تنقلاته بالعاصمة و خارجها.

و خلال عرض ملف القضية على هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، لمتابعة المتهم بجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، تبين أن الوقائع انطلقت عند تفتيش رجال الشرطة للمتهم. أين تم العثور جواز سفر مزور بحوزته. منتحلا هوية صورة صهره السابق المدعو “سفيان”. المتواجد بفرنسا منذ 3 سنوات.

كما تبين أن المتهم محل أمر بالقبض الجسدي وفق حكم قضائي لتورطه في قضية حيازة المؤثرات العقلية. بغرض الاستهلاك الشخصي.

و في الجلسة اعترف الشاب المتهم خلال مواجهته من طرف القاضي أنه قام بتزوير رخصة السياقة عمدا. تهربا من رجال الشرطة خشية توقيفه.

كما أنه استعمل صورة صهره السابق ” سفيان ” التي كان يحتفظ بها قبل 8 سنوات من طلاقه من زوجته السابقة.

و التمس الدفاع من هيئة المحكمة بإفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف. بعدما التمس وكيل جمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة. في حق المتهم مع المصادرة.