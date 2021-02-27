بعد 9 أشهر من الإنتظار.. الأمور تنفرج على بن زية

سجل الدولي الجزائري، ياسين بن زية، أول ظهور له في القائمة الرسمية لناديه ديجون، هذا الموسم، والذي يستعد لاستقبال باريس سان جيرمان، اليوم السبت.

وكان اللاعب مُتعدد المناصب، قد بقي خارج الخدمة لـ9 أشهر كاملة، بسبب تعرضه لحادث خطير بسيارة “البوغي”.

وقرر المدرب المدرب دافيد ليناريس، الاعتماد على خريج مدرسة أولمبيك ليون، بعدما تأكد من جاهزيته للعب.

وعبّر صاحب الـ26 سنة، عن سعادته باسترجاع مكانته مع فريقه وعلّق قائلا :”الحمد لله، العودة بـ9 أشهر”.

ويُنتظر أن يبدأ لاعب الأوليمبياكوس السابق، المُباراة أمام “البي أس جي”، من على مقاعد البدلاء.