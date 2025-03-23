بعد 9 أيام من إختفائه.. العثور على الطفل “عبد الغني” جثة بخميس الخشنة

تمكنت مصالح الحماية المدنية رفقة عناصر الدرك الوطني بخميس الخشنة ولاية بومرداس. من العثور على الطفل إبراهيم عبد الغني جثة هامدة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم العثور على الطفل عبد الغني البالغ من العمر 8 سنوات ميتا. باحدى المنحدرات “الشعبة” المحاذي لمقر سكناه.

وكانت مصالح الحماية المدنية، في ولاية بومرداس قد باشرت عملية البحث عن الطفل المفقود ذو 8 سنوات، بقرية أولاد علي ببلدية ودائرة خميس الخشنة.

من جهتهم أقارب الطفل المفقود إبراهيم عبد الغني ذكروا بأنه قد اختفى منذ مساء يوم الجمعة الفارط.

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