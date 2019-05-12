بعد 9 سنوات من سقوط الجماهيرية.. الليبيون يحِنون لحكم معمر القذافي

بعد 9 سنوات من انقلابهم على النظام الجماهيري الذي حكمهم 42 سنة، عاشوا خلال الرغد و الرفاهية، أين صنفت ليبيا من احسن الدول في المنطقة.

هاهم اليوم الليبيون يحنون الى نظام معمر القذافي، من خلال إنشائهم لجملة من الصفحات عبر الفايسبوك تتحصر على ايام معمر.

مشتاقين نحبك أبدآ و مشتاقون يامعمر القذافي، Gaddafi_We_love_You، هي هاشتقات أنشئها الليبيون في ليبيا و خارجها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول الليبيون ان غياب معمر القذافى ترك لهم فراغ كبير مما سبب لهم الفوضى العارمة وفقدان السيطرة على زمام الأمور فى حركة مسار البلد .