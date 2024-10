بعد 9 سنوات.. نهاية مسيرة أليو سيسي مع أسود التيرانغا

أعلنت الاتحادية السنغالية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقالة مدرب المنتخب الأول، أليو سيسي من منصبه.

ونشرت اتحادية كرة القدم في السنغال، عبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس”، بياناً. أكدت من خلاله عدم تجديد عقد مدرب المنتخب الأول، أليو سيسي.

وجاء البيان على النحو التالي: “تود الاتحادية السنغالية لكرة القدم أن تشكر السيد، أليو سيسي، على تعاونه الجيد ونتائجه الرائعة على رأس مختلف المنتخبات الوطنية التي تولى تدريبها منذ وصوله سنة 2011”.

وختمت الإتحادية السنغالية بيانها: “نتمنى للمدرب، أليو سيسي، كل النجاح في المستقبل”.

للإشارة، قاد المدرب، أليو سيسي، المنتخب السنغالي، في أكثر من 100 مباراة، وقاده للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2021، وبلغ وصافة نسخة 2019. كما قاد أسود التيرانغا للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 و والدور 16 في نسخة مونديال 2022.

De capitaine emblématique à entraîneur légendaire, tu as écris les plus belles de l’histoire du football sénégalais. Ton patriotisme, ton sens du devoir et du sacrifice ont été le reflet vivant de nos succès. Merci pour tout coah Aliou Cissé. Merci infiniment et bonne chance. 🙏 pic.twitter.com/ZgZd4Ey3oq

— Equipe du Sénégal (@GaindeYi) October 2, 2024