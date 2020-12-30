بعد 96 ساعة من فقدانه.. استئناف عملية البحث عن التائه في الضاية بالمدية

البحث عن التائه في الضاية

استأنفت الحماية المدنية عمليات البحث عن التائه بمنطقة الضاية، منذ الثامنة من صباح اليوم الأربعاء، بعد توقفها خلال الفترة الليلية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية للبليدة،فقد توقفت عملية البحث عن التائه، في الفترة الليلية، بعد مرور 96 ساعة من فقدانه.

وجاء القرار بالتشاور مع الجيش والدرك، نظرا للظروف الجوية والرياح القوية وكثافة الضباب التي تسبب انعدام الرؤية أثناء عملية البحث.

وتمت عملية البحث، عبر مجاري الأودية والمناطق الوعرة والممرات والمسالك الغابية.

وبتدعيم واسع لفرق التدخل لمديريات الحماية المدنية لكل من البليدة والمدية، تيبازة، وعين الدفلى والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للدار البيضاء.