بعد إنجازها التاريخي.. الوزير صادي يستقبل العدّاءة نسرين عابد

في لفتة تقديرية مستحقة، استقبل وزير الشباب والرياضة، وليد صادي، اليوم الأربعاء، العداءة الجزائرية الواعدة نسرين عابد، رفقة مدربها كيحل بشير.

وجاء هذا الاستقبال بمقر الوزارة، بعد الإنجاز اللافت الذي حققته العداءة في الملتقى الدولي لألعاب القوى بالعاصمة الروسية موسكو.

وتمكنت نسرين عابد/ من تحطيم الرقم القياسي الوطني في سباق 800 متر لفئة أقل من 20 سنة، بتوقيت قدره 2:04.10 دقيقة. محطّمة بذلك رقماً ظل صامدًا لأكثر من 38 سنة، كان بحوزة البطلة الأولمبية الشهيرة حسيبة بولمرقة.

وخلال اللقاء، عبّر الوزير صادي عن فخره واعتزازه بما حققته العداءة الشابة. مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعدّ دليلًا واضحًا على الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها الرياضة الجزائرية، خصوصًا في فئة النخبة الشابة.

كما نوّه بالمستوى الفني العالي الذي ظهرت به نسرين في المنافسة الدولية، والذي يعكس التطور الملحوظ الذي تشهده رياضة ألعاب القوى في الجزائر.

وفي السياق ذاته، وجّه الوزير تعليماته من أجل ضمان التكفل الكامل بالبطلة الصاعدة. سواء من حيث التحضير أو الدعم اللوجستي، بما يسمح لها بمواصلة التألق وبلوغ أعلى المستويات على الصعيدين القاري والعالمي.

ويأتي هذا الاستقبال ليجسّد حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم المواهب الصاعدة، وتوفير البيئة المثالية لتطويرها. خاصة في ظل تزايد الطموحات الوطنية نحو التميز في المحافل الدولية.