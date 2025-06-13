بعد الهجوم الإسرائيلي.. إيران ترفع راية الانتقام الحمراء

أظهرت مقاطع فيديو رفع راية الانتقام فوق القبة الفيروزية لمسجد جمكران، في مدينة قم الإيرانية، اليوم الجمعة.

وتشير هذه العملية إلى الرد الإيراني المتوقع على إسرائيل، بعد الضربات الإسرائيلية على مواقع نووية وعسكرية إيرانية، بداية من فجر اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، برفع راية الانتقام الحمراء على قبّة مسجد جمكران في قم، جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.

وجاء ذلك بعد ساعات من هجوم نفذه الاحتلال استهدف مواقع حسّاسة، من بينها منشآت نووية. أسفر عن اغتيال عدد من كبار قادة الجيش وعلماء النووي.

يذكر أنّ “راية الثأر” الحمراء، رفعت فوق مسجد جمكران في مدينة قم الإيرانية. بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران.

وهو العلم نفسه الذي رفع عند مقتل اللواء قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس، في الحرس الثوري الإيراني.

ويعَدُّ رفع العلم الأحمر، ضمن التراث الإيراني ويكون بمثابة طلب الانتقام وإعلان الحرب.