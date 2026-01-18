السينغال يطيح بالمغرب و”الحَكَم” وينتزع كأس الكان

توّج منتخب السنغال بكأس أمم افريقيا 2025، سهرة اليوم، أمام منتخب المغرب بهدف دون رد سجله المتألق بابي غايي في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول الإضافي الأول.

في مباراة عرفت فضيحة تحكيمية مدوية في نهايتها، حيث رفض الحكم هدفا شرعيا للسنغال، في الدقيقة 94 دون العودة إلى تقنية الفار.

وبعد ذلك بأقل من دقيقيتن منح ركلة جزاء غير شرعية لصالح المغرب، احتج عليها السنغاليون، وانسحبوا بشكل مؤقت قبل العدول عن القرار لتفادي أقسى العقوبات.

وينتظر المنتخب المغربي سنوات أخرى للتويج باللقب القاري لأول مرة منذ أكثر من 50 سنة.