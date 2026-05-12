بعد رواج فيديو.. توقيف سائق متهور بالبليدة

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة من توقيف سائق شاحنة صغيرة قام بمناورات خطيرة على الطريق بين أولاد سلامة والأربعاء.

وأوضحت المصالح ذاتها، عبر صفحة “طريقي” التابعة لقيادة الدرك الوطني، أن العملية تعود إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق قيام سائق شاحنة صغيرة بمناورات خطيرة.

وأظهر مقطع الفيديو قيام السائق بالسير إلى الخلف بطريقة تهدد سلامة مستعملي الطريق. وهذا بالطريق الوطني المزدوج رقم 29 الرابط بين بلديتي أولاد سلامة والأربعاء.

وقامت المصالح ذاتها بفتح تحقيقًا معمقًا، مع تكثيف الأبحاث والتحريات، أين تم تحديد هوية المركبة وتوقيف مالكها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.