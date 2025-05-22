بعد رواج فيديو ..إيداع 6 متهمين الحبس لإنشاء عصابة أحياء والمشاجرة بأسلحة بيضاء

أمرت قاضي الجنح بمحكمة دار البيضاء، اليوم الخميس، بإيداع 6 متهمين موقوفين بالمؤسسة العقابية الحراش، فيما وضعت 3 آخرين تحت نظام الرقابة القضائية. لارتكابهم جنح حمل سلاح أبيض محظور، إنشاء عصابة أحياء بغرض بث الرعب في أوساط السكان باستعمال أسلحة بيضاء، وحيازة المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي.

ويتعلق الأمر بكلّ من: “خ.عبد الرزاق”،”ر.ع.الرحمان”، “ش.ط” “ق.م”،”د.ي”.

فيما لا يزال متهمان في حالة فرار، ويتعلق الأمر بالمدعو “س-ع” ،”ب.ز”.

كما قررت القاضي تأجيل محاكمة المتهمين إلى تاريخ 29 ماي الجاري.

وتمّ تقديم المتّهمين أمام وكيل الجمهورية إثر توقيفهم من طرف مصالح الأمن بباب الزوار، السبت الفارط، في أعقاب تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يظهر فيه المتهمان يتشاجرون بواسطة أسلحة بيضاء (سيوف من الحجم الكبير) على مستوى حي زرهوني مختار بالمحمدية، شرقي العاصمة.

ومكّنت العملية من حجز قنينتين من المؤثرات العقلية من نوع “كلونازيبام” clonazepam، مضبوطة بحوزة المسمى “ع. م” لحظة توقيفه، بالإضافة الى كبسولتين من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين pregabaline 300 mlg، مضبوطة بحوزته، ونصلين من قاطع كوابل (كيتور)، مضبوطة بحوزة المسمى “ب. سامي” المكنى “زيوي” لحظة تفتيش مسكنه، بالإضافة إلى 4 قضبان حديدية سوداء اللون، مضبوط بحوزة المسمى “ش. ط” لحظة توقيفه، بالإضافة إلى قفل حديدي CADENA”، يخص المتهم “خ. ع.ا”.