بعد نشرها صور تعنيفها .. بن شنات يكشف حقائق مثيرة ويرد طليقته سيليا بقوة

نشر مغني الراي محمد بن شنات فيديو عبر حسابه على الانستغرام يرد على طليقته سيليا بأدلة صادمة بعد نشرها صور الضرب.

إنفجر بن شنات عضبا على ما صرحت به طليقته سيليا عبر ستوري حسابها على أنستغرام. وكذا نشرها لصورها بوجه ملئ بالكدمات. وأيضا وعينين محمرتين بسبب الضرب، مؤكدة أنها لم تكن تعيش حياة هادئة قبل طلاقها.

وقال بن شنات انه ليس من النوع الذي يكذب على جمهوره الوفي ويفقد مصداقيته معهم ولا يتهرب من المسؤولية. وتابع بن شنات بالإعتراف بخصوص ضربه زوجته سيليا قائلا نعم ضربتها. ولكن هذه القضية كانت سنة 2018 او2019 ونذم كثيرا وطلبت منها السماح وأن مثل هذه الامور لا تعاد.

كما إستغرب بن شنات نشر طليقته صورا بوجه ملئ بالكدمات وعينين محمرتين بسبب الضرب. تعود للماضي وترجعها سبب الطلاق بينهما

وأكد بن شنات ان الجزائر بأكملها تعرف أنه تغير منذ 2018 أللى اليوم وهو الذي طلب السماح الجزائريين ووعدهم بأن أغانيه أصبحت نظيفة. بالإضافة إلى انه اصبح واعٍ ومسؤول

وكشف بن شنات بعض تفاصيل الصور التي نشرتهم طليقته عبر الستوري في الانستغرام. متسائلا كيف اصبح شعر سيليا من تسريحة قصيرة إلى شعر طويل في ساعتين من غير المعقول هذا الامر.

ويضيف المغني ان سيليا في صورة الاولى تبكي 3 ساعات بعدها الجمهور يتعاطف معها واصبحت انا الكذاب. لتقوم بعدها بساعتين بإشهار من اجل رفع عدد المعجبين لها عبر تطبيق الأنستغرام.

وفي الختام تحدى بن شنات طليقته سيليا بأن تظهر سبب الطلاق الحقيقي بينهما.

وكانت سيليا، طليقة مغني الراي محمد بن شنات، قد ظهرت منذ ايام وهي منهارة، عبر ستوري حسابها على الأنستغرام، لتوضح لجمهورها حقيقة الصور التي نشرتها وأحدثت ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث ظهرت سيليا في الصور، بوجه ملئ بالكدمات، وعينين محمرتين بسبب الضرب. مؤكدة أنها لم تكن تعيش حياة هادئة قبل طلاقها.

وقالت سيليا: “هناك أشخاص يضطروننا للتحدث عن أمور، لم نكن نريد الخوض فيها. أنا لست ضد أي أحد، ولا أريد أن أضر محمد بن شنات، فأنا أحترمه وهو أب أولادي.

وأضافت: “لكنكم لم تتركوني في حالي.. إذا خرجت علاش.. اذا لبست علاش.. لي نديرها علاش”.