بعد “FaceApp”.. تطبيق جديد ينتشر في العالم ويثير القلق!

إنتشر في اليومين الأخيرين، في الصين، تطبيق جديد يدعى “Zao”، من فئة تطبيقات التزييف، يعمل على استبدال الوجه، في مئات مقاطع الفيديو.

وحسب موقع “عالم التقنية”، يعمل تطبيق “Zao”، والذي تم اطلاقه الجمعة الماضية، على اسقاط ملامح وجه المستخدم، على شخصيات أصلية في مقاطع فيديو لأفلام أو عروض تلفزيونية.

ويظهر المستخدم في التطبيق، وكأنه هو الممثل الأصلي في مقاطع الفيديو، وذلك عبر التقاطه لصورة واحدة فقط لوجهه، وإدخالها للتطبيق، والذي يقوم في غضون ثوان بتوليذ الفيديو المفبرك.

وضجت مواقع التواصل، برة فعل عنيفة بعد انتشار هذا التطبيق، حول سلامة استخدام هذا التطبيق، والقلق من انتهاكه لخصوصية المستخدم، كما حصل مع تطبيق “FacApp” الروسي.

وتطبيق “Zao”، هو صيني، تم تطويره من قبل شركة “Memo”، بتقنية ذكاء اصطناعي مذهلة.