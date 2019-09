بعد “FaceApp”.. تطبيق جديد ينتشر في العالم ويثير القلق!

وحسب موقع “عالم التقنية”، يعمل تطبيق “Zao”، والذي تم اطلاقه الجمعة الماضية، على اسقاط ملامح وجه المستخدم، على شخصيات أصلية في مقاطع فيديو لأفلام أو عروض تلفزيونية.

ويظهر المستخدم في التطبيق، وكأنه هو الممثل الأصلي في مقاطع الفيديو، وذلك عبر التقاطه لصورة واحدة فقط لوجهه، وإدخالها للتطبيق، والذي يقوم في غضون ثوان بتوليذ الفيديو المفبرك.

وضجت مواقع التواصل، برة فعل عنيفة بعد انتشار هذا التطبيق، حول سلامة استخدام هذا التطبيق، والقلق من انتهاكه لخصوصية المستخدم، كما حصل مع تطبيق “FacApp” الروسي.

وتطبيق “Zao”، هو صيني، تم تطويره من قبل شركة “Memo”، بتقنية ذكاء اصطناعي مذهلة.

In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.

Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) 🤯 pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT

— Allan Xia (@AllanXia) September 1, 2019