بعد إنتهاء الهدنة.. الصهاينة إرتكبوا 77 مجزرة

أعلن اليوم مكتب أعلن اليوم مكتب الإعلام الحكومي بغزة بعد إنتهاء الهدنة الإنسانية إرتكب جيش الاحتلال الصهيوني 77 مجزرة.

وأكد ذات المكتب انه خلال 77 مجزرة راح ضحيتها 1248 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات. ومازال مئات الشهداء تحت الأنقاض لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم.

كما إرتفع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات 16 ألفاً و248 شهيداً في 1550 مجزرة مُنذ بدء العدوان.

وأضاف الإعلام الحكومي بغزة انه تم إرتقاء 7112 طفلاً و4885 امرأة. حيث بلغ عدد شهداء الطواقم الطبية 286. واستشهاد 32 من طواقم الدفاع المدني و 81 صحافي.

وكشف الإعلام الحكومي بغزة أن عدد المفقودين بلغ 7600 مفقود إما تحت الأنقاض، أوأن مصيرهم مازال مجهولاً. وبلغ عدد الإصابات 43 لفاً و 616 مُصاباً.