بعد السويد.. “الفاف” تبرمج مواجهة ودية ثانية شهر جوان المقبل

تسير الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” نحو إنهاء ترتيبات البرنامج التحضيري للمنتخب الوطني خلال التوقف الدولي المرتقب في شهر جوان المقبل.

وكان رئيس “الفاف”، وليد صادي، قد أكد سابقًا أن “الخضر” سيواجهون منتخب السويد وديًا في مدينة ستوكهولم.

ووفقًا لمصادر موقع “العربي الجديد”، فقد توصلت “الفاف” إلى اتفاق مبدئي مع نظيرتها في النيجر، لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين يوم 6 جوان. مع استمرار المفاوضات لحسم التفاصيل النهائية.

كما تم تحديد تاريخ 10 جوان لمواجهة السويد، بناءً على طلب المدرب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يسعى إلى اختبار تشكيلته أمام منافسين ذوي مستويات مختلفة.

وبحسب المصدر نفسه. تخطط “الفاف” لبرمجة مواجهة ودية أمام أحد المنتخبات الإفريقية خلال التوقف الدولي لشهر نوفمبر. استعدادًا لكأس إفريقيا للأمم التي تنطلق منتصف ديسمبر القادم.