بعد تحقيقه 7 ألقاب تاريخية.. حسين سالمي يغادر بلوزداد

أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، عن فسخ العقد الذي يربطها باللاعب حسين سالمي، بالتراضي بين الطرفين، في إطار إعادة ترتيب التعداد تحسبًا للمرحلة المقبلة من المنافسة.

وأكدت إدارة النادي أن هذا القرار جاء بعد مشاورات بين الطرفين، وبروح يسودها الاحترام المتبادل. مع الحرص على الحفاظ على العلاقة الطيبة التي جمعت اللاعب بالفريق طيلة الفترة الماضية.

وحقق سالمي 7 ألقاب كاملة مع “أبناء العقيبة” منذ التحاقه بالفريق في الميركاتو الصيفي لسنة 2017، إذ توج بلقب البطولة الوطنية 4 مرات متتالية، وكأس الجزائر مرتين، وكأس “السوبر” مرة واحدة.

وتقدّمت إدارة شباب بلوزداد بجزيل الشكر والتقدير للاعب حسين سالمي على كل ما قدّمه خلال مشواره مع النادي، مشيدة بما أظهره من احترافية والتزام سواء داخل أرضية الميدان أو خارجها، ومساهمته في مختلف الاستحقاقات التي خاضها الفريق.

وفي ختام بيانها، تمنت إدارة النادي للاعب حسين سالمي كل التوفيق والنجاح في مشواره الرياضي القادم، متمنية له مسيرة موفقة وحافلة بالإنجازات في محطته الجديدة.