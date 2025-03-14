بعد رفضه الخُضر.. عمر رفيق خارج قائمة منتخب قطر!

في خطوة مفاجئة، خلت قائمة منتخب قطر، التي نشرتها الاتحادية القطرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي، من اسم اللاعب الجزائري عمر رفيق، على الرغم من تغيير جنسيته الرياضية مؤخرًا. وجاء هذا الغياب ليطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل اللاعب، خاصة بعد الجدل الكبير الذي أثاره في الفترة الأخيرة.

وغاب عمر رفيق، خريج أكاديمية “الفاف” ولاعب نادي الشمال القطري حاليًا، عن قائمة منتخب العنابي، استعداداً لمباراتي كوريا الشمالية وقيرغيزستان، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، في مفاجأة لم يكن اللاعب يتوقعها، خاصة بعد الجدل الذي أثاره مؤخرًا.

وكان ابن مدينة برج بوعريريج أرسل برقية إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أعلن فيها رفضه تمثيل المنتخب الجزائري، في الاستحقاقات المقبلة، وهي الخطوة التي استنكرتها الفاف التي أصدرت بيانًا رسميًا انتقدت فيه قرار اللاعب المثير للجدل.