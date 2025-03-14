بعد غياب 416 يوماً.. بلايلي يعود إلى صفوف الخُضر!

سجل نجم المنتخب الوطني ونادي الترجي التونسي، يوسف بلايلي، عودته إلى صفوف الخُضر بعد غياب دام 416 يوما كاملاً.

وتعود آخر مباراة لخريج مدرسة “الحمراوة” مع المنتخب الوطني إلى تاريخ 23 جانفي من السنة الماضية. في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بالكاميرون، أمام موريتانيا.

ووجه الناخب الوطني، بيتكوفيتش، الدعوة لبلايلي، لأول مرة منذ توليه العارضة الفنية للخضر ( 29 فيفري 2024).

يأتي ذلك بعد تألق ابن مدينة الباهية اللافت مع نادي الترجي التونسي هذا الموسم. إذ بصم على 21 مساهمة تهديفية في 27 مباراة في كل المنافسات. بتسجيله 16 هدفا وتقديم 5 تمريرات حاسمة.