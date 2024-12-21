بعد منع بيع شوكولاطة المرجان.. فرنسا تسحب وتمنع بيع مادة جزائرية أخرى

قرت السلطات الفرنسية سحب ومنع بيع منتوج جزائري آخر بعد شوكولاطة المرجان التي حققت نجاحا كبيرا في المبيعات.

ويتعلق الامر هذه المرة بعجينة التمر والمعروفة في الجزائر “بالغرس” وذلك حسب زعمهم انها تحتوي على مادة خطيرة.

وفقا لـ Rappel Conso، وهو موقع إلكتروني رسمي للحكومة الفرنسية، تقرر سحب منتوج جزائري معجون التمر الجزائري من علامة “La Prestigeuse”.

وأضاف الموقع ذاته أنه تم اتخاذ قرار الاستدعاء من قبل الموزع بسبب “وجود مادة الأوكراتوكسين”، والتي تشكل خطورة على صحة المستهلك.

كما أوصى موقع Rappel Conso بعدم استهلاك المنتج وإعادته إلى نقطة البيع لاسترداد أموالعبر كامل فرنسا.

وتعتبر الأوكراتوكسين، سم فطري نتيجه بعض أنواع العفن، ويمثل مخاطر صحية كبيرة على المستهلكين، كما يمكن أن يؤثر بشكل خاص على الكلى.

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