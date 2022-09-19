بعزيزي: إحصاء السكان سيكون خلال 15 يوما ونتائجه بعد 3 أشهر

قال المدير العام بالنيابة للديوان الوطني للإحصائيات، يوسف بعزيزي، أنّ عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان التي ستنطلق الأحد القادم. ستقدم مسحا إجتماعيا دقيقا في 4 محاور هامة.

وأضاف بعزيزي خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى اليوم الاثنين. أنّ العملية التي ستستمرّ إلى غاية التاسع أكتوبر القادم. ستوفّر قاعدة بيانات يتسنى استعمالها لإجراء مسح دقيق حول البطالة، الديموغرافيا، الدخل والمستوى المعيشي”.

وأكّد بعزيزي أنّ العملية التي ستنظم تحت شعار “لنحصي حاضرنا لبناء مستقبلنا”. سيتم الانتهاء من جمع بياناتها في المدة التي تمّ تحديدها. على أن يتم الإعلان عن نتائجها الأولى في غضون ثلاثة أشهر بعد نهاية عملية الإحصاء.

وأضاف بعزيزي أنّ “الهدف من عملية الإحصاء العام السادس للسكن والإسكان هو توفير معطيات دقيقة من أجل استعمالها في ترسيم السياسات العامة للحكومة. حيث يجب أن تكون المعطيات دقيقة. على أن تشمل التركيبة السكانية وأنواع المباني عبر كامل القطر الوطني.

في سياق متصل، أشار المتحدث إلى أنّ العملية التي ستدوم 15 يوما استلزمت تجنيد حوالي 53 ألف عون إحصاء أغلبيتهم طلبة وخريجي الجامعات. كما أضاف أنّ الأعوان المكلفين بالإحصاء تلقوا تكوينا عبر مراحل ما يؤهلهم للقيام بهذه العملية”.

كما كشف بعزيز، أنه “ولأول مرة سيتم استعمال اللوحات الإلكترونية في جمع البيانات ومعالجتها بدلا من الاستبيانات الورقية. وهو ما سيسهّل جمع المعلومات وعدم إرتكاب الأخطاء. مؤكدا أنّ البيانات التي سيتم جمعها ستكون سرية. مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة للتعداد العام للسكن والسكان تقدر بـ 5 مليارات دينار.