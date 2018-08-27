بعزيز: عثمان عريوات فنان كبير وأتمنى أن لايحرم الجمهور من أعماله

قال الفنان الجزائري بعزيز، أن الفنان عثمان عريوات فنان كبير وله قدرات كبيرة في الفن والإبداع.

وأكّد بعزيز خلال نزوله ضيفا على بلاطو قناة النهار، وبعد عرض صورة الفنان عريوات عليه بأنّه فنان كبير وعبقري.

مشيرا إلى أنّ، الفنان محبوب من طرف الجمهور، ووجه له نداء أن لايحرم الشعب الجزائري من إبداعه.