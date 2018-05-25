بعزيز يعود إلى جمهوره بعد 15 سنة غياب

أحيا الفنان بعزيز مساء أمس بالعاصمة حفلا موسيقيا أمام جمع كبير من محبيه، مسجلا عودته الفنية بعد غياب 15 سنة.

واستقطب الحفل الذي احتضنه المسرح الوطني محي الدين بشطارزي في إطار البرنامج المسطر لشهر رمضان العشرات من محبي الفنان.

مرفوق بأوركسترا شعبي التقى الفنان بعزيز المغني المعروف بأغانيه الساخرة الملتزمة في زيه البحري المعتاد جمهوره الذي استقبله بحفاوة .

على خلفية موسيقية جمعت بين طابعي الكانتري والشعبي.

أمتع الفنان الحضور حيث أدى بعض الأغاني الكلاسيكية تكريما لروح الملحن رشيد قسنطيني والحاج محمد العنقى.

في تصريح سابق للصحافة أوضح الفنان أن غيابه عن المسرح كان بسبب التصرفات غير اللائقة لبعض المسؤولين عن المؤسسات الثقافية.

الذين حالوا دون بلوغه هذه الفضاءات حسب قوله .

من مواليد مدينة شرشال بولاية تيبازة سجل بعزيز، واسمه الحقيقي عبد العزيز بختي.

أول خطواته في مجال الشهرة في سنوات الثمانينات بأغنية “ياحسراه كي كونت صغير” التي لاقت رواجا كبيرا.

ويتناول الفنان الشهير أيضا بأغنية “ألجيري مونمور” من خلال أغانيه المشاكل الاجتماعية والديمقراطية وحرية التعبير وظروف الفنانين.