بعضها في حالة تعفن ..محل تجاري يبيع مواد استهلاكية منتهية الصلاحية بالبليدة

تمكنت مصالح الأمن الحضري السواكرية لأمن دائرة مفتاح بأمن ولاية البليدة من حجز عدد من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية. في محل أحد تجار التجزئة للمواد الاستهلاكية بالمنطقة.

وتمت العملية بمعية عناصر المتفشية الإقليمية للتجارة بوقرة، أين تم معاينة السلع و منها تأكدت المعلومات الواردة بوجود كميات معتبرة من المواد الاستهلاكية اليومية التي يقتنيها المواطنون. يوميا في متطلباتهم المنزلية منتهية الصلاحية.منها من هو منتهي الصلاحية منذ مدة طويلة (3 سنوات و 04 سنوات) مع وجود بعضها في حالة تعفن.

كما تم الوقوف على نظافة المحل و السلع الاستهلاكية المعروضة مع رفع كل المخالفات المسجلة من طرف صاحب المحل و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. و حجز السلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية. التي قدرت قيمتها بـ (12.160.600 سنتيم).