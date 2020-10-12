بعضها مستقرة والأخرى حرجة.. هذه مستجدات الحالة الصحية لضحايا انفجار البيض

كشف رئيس مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي جيلالي بونعامة في الدويرة، بالعاصمة، اليوم الاثنين، عن مستجدات الحالة الصحية لضحايا انفجار البيض.

وقال المتحدث في تصريح للتلفزيون العمومي، إنه يتم التكفل بالمصابين في حادث انفجار أنبوب الغاز بالبيض السبت الماضي.

وأشار رئيس مصلحة الانعاش بمستشفى الدويرة أن بعض الحالات مستقرة والأخرى حرجة، نظرا لتعرضها لحروق خطيرة.

وأوضح أن أولى الحالات وصلت على الثانية صباحا، لديها حروق من الدرجة الثانية بالوجه والأطراف العليا والسفلية.

وقال إن المريضة تتواجد في مصلحة الانعاش، حالتها مستقرة لحد الساعة، حيث يعمل الطاقم الطبي على التكفل اللازم بها.

اما بالنسبة للأطفال –يضيف المتحدث- فقد تم إرسالهم إلى مصلحة الحروق المختصة بالأطفال على مستوى معهد باستور.

وأفاد رئيس مصلحة الانعاش بمستشفى الدويرة أن الأطفال تعرضوا لحروق على مستوى الوجه واليدين، وحالتهم مستقرة.

للإشارة، تمت عملية الإجلاء من طرف المجموعة الجوية للحماية المدنية، لنقل المصابين من أجل تكفل بهم في مستشفى الدويرة بالعاصمة.